السليمانية.. تأهب أمني وخطة شاملة استعداداً لاحتفالات رأس السنة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية، يوم الثلاثاء، أن قواتها في حالة تأهب لتنفيذ خطة أمنية شاملة استعداداً لعيد رأس السنة والعام الجديد.

وأوضح، مدير شرطة محافظة السليمانية العميد آرام محمد صالح، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "مفارز الشرطة في السليمانية قد تلقت أوامر واضحة لتنفيذ الخطط الأمنية التي تهدف إلى تعزيز استقرار الوضع الأمني في المدينة والمناطق المجاورة".

وأضاف أن "القوات الأمنية، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى مثل قوات مكافحة الجريمة والشرطة المدنية، قد بدأت منذ يوم 25 كانون الأول بتنفيذ هذه الخطط الشاملة، بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة العامة".

وأشار إلى أن "الاستعدادات الخاصة بعيد رأس السنة قد شملت وضع خطة أمنية محكمة بمشاركة جميع القوات الأمنية في السليمانية، وأن هذه الخطة ستُنفذ من قبل جميع المؤسسات الأمنية لضمان استقرار الأوضاع وتوفير بيئة آمنة وملائمة للسياح القادمين من وسط وجنوب العراق خلال العطلة".

وقال صالح، "نحن في بداية عام جديد، ونحرص على ضمان استقرار الوضع الأمني في أنحاء السليمانية كافة، وأن قواتنا جاهزة تمامًا لأي طارئ.. سنستمر في تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، ونعمل دائمًا على التنسيق المشترك مع الجهات المختصة لضمان حماية المواطن واستقرار الوضع الأمني".