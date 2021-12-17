السليمانية تُطلق تحذيراً لسائقي المركبات

شفق نيوز/ حذرت مديرية مرور محافظة السليمانية اليوم الجمعة سائقي المركبات من موجة أمطار غزيرة من المحتمل أن تجتاح المحافظة و طالبتهم بالالتزام بتعليمات السير.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه استناداً على تقرير مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في كوردستان بتعرض مناطق الإقليم لموجة أمطار، وفيضانات نطلب من جميع سواق المركبات الالتزام بقواعد السير.

وأضاف البيان أن "هناك تنسيقاً بين فرق الدفاع المدني في السليمانية، وفرق المرور لمعالجة أي طارئ قد يحصل نتيجة للأمطار.

وطالب البيان مواطني السليمانية اخذ الحيطة والحذر من خلال الالتزام بتوجيهات مديرية الدفاع المدني في السليمانية.

ومنذ يوم مساء امس الخميس هطلت امطار غزيرة في أربيل استمرت الى صباح اليوم الجمعة مما أدى إلى اجتياح سيول جارفة مناطق في عاصمة اقليم كوردستان لتغمرها المياه ويسقط على اثرها عدد من الضحايا واصابة آخرين.

وأجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من اليوم، اتصالاً هاتفياً مع محافظ اربيل أوميد خوشناو لمتابعة وضع تلك المناطق في عاصمة الإقليم التي غمرتها المياه بسبب الأمطار الغزيرة، معربا عن أسفه لسقوط عدد من الضحايا والجرحى إضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بعدد من المنازل جراء ذلك.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الرئيس بارزاني أكد على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية، والمؤسسات الحكومية بسرعة وعجالة على إنقاذ أرواح المواطنين، والقيام بكل ما يلزم لتقديم المساعدة للمتضررين في أقرب وقت ممكن، وان تستعد المستشفيات لاستقبال الضحايا، وتقديم العلاج لهم.

من جانبه اوضح محافظ اربيل لرئيس الاقليم ما الت اليه الاوضاع وعمليات الاغاثة من قبل فرق الدفاع المدني، مجددا تأكيده على ان المؤسسات ذات العلاقة تتابع الوضع والتطورات باستمرار وهم على استعداد لمواجهة أي طارئ.