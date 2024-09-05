السليمانية تُشيّع 3 أشخاص من أسرة واحدة قضوا بقصف تركي

شفق نيوز/ اقيمت في منطقة حاجياوا بإقليم كوردستان ، اليوم الخميس، مراسم تشيع جثامين ثلاثة أفراد من أسرة واحدة قضوا بقصف طائرة مسيّرة تركية استهدفهم بالقرب من منطقة خلكان التابعة لناحية دوكان في محافظة السليمانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مراسم التشيع اقيمت في مقبرة ماكوك في بلدة حاجياوا، حيث تجمع مئات من أقارب الضحايا وأصدقائهم وسكان المنطقة لتقديم العزاء والمواساة لعائلة الفقيد مظفر حسين، الذي سقط في الهجوم إلى جانب ابنيه محمد ومبين.

وأضاف أن الهجوم، الذي وقع في ظهر يوم أمس، استهدف سيارة مدنية من طراز "تويوتا لاندكروزر" على الطريق الرابط بين منطقتي خلكان وكاني وتمان، وأسفر عن سقوط الأب مظفر حسين وابنيه محمد ومبين ضحايا، في حادثة أعادت تسليط الضوء على تصاعد التوترات في المنطقة.

ووفقا لعضو منظمة صناع السلام الاميركية(CPT) في كوردستان العراق، كامران عثمان فإن جميع ضحايا قصف الطائرة المسيرة هم من عائلة واحدة وهم من سكان قرية (كفر دول) التابعة لقضاء حاجياوا.

ورب العائلة مظفر حسين خضر، كان يعمل في تجارة السلاح في قضاء حاجياوا و في الحادث نفسه، قتل اثنان من أولاده كانا معه في السيارة و هما، محمد مظفر حسين، يبلغ من العمر 18 عاما وهو طالب في الصف 12 الثانوي، ومبين مظفر حسين، 14 عاما، وهو طالب في الصف التاسع.

يُذكر أن القصف التركي يأتي في سياق تصاعد العمليات العسكرية التركية ضد الأهداف في إقليم كوردستان، والتي بدأت منذ عدة سنوات في إطار ما تسميه أنقرة عمليات لمكافحة الإرهاب ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقد أثار هذا الهجوم استنكاراً واسعاً من قبل الأوساط السياسية والشعبية في إقليم كوردستان، حيث طالبت جهات محلية ودولية بوقف هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين، معتبرةً إياها انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق والقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين.