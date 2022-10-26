السليمانية تؤشر زيادة بظاهرة أطفال التسول والبغاء وتتخذ إجراءات بحق فنادق تأويهم

شفق نيوز / أعلنت إدارة قائممقامية السليمانية، اليوم الأربعاء، إغلاق أي فندق يسمح للأطفال العاملين والمتسولين بالمبيت داخله، فيما بيّنت أن هذه الظاهرة ازدادت ويجب اتخاذ إجراءات لمكافحتها.

وقالت إدارة قائمقامية السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "عقد اجتماع بحضور منظمة حماية الطفل في كوردستان مع أصحاب الفنادق المحلية في السليمانية عرض فيه القوانين والارشادات كافة المتعلقة بحماية الطفل".

وأضاف البيان انه "تم تحذير أصحاب الفنادق بعدم السماح للأطفال وأسرهم بالبقاء في الفنادق دون وثائق رسمية"، مبيناً أن "مشكلة الأطفال العاملين والبغاء آخذة في الازدياد ويجب اتخاذ إجراءات جادة لمكافحة هذه الظاهرة غير المتحضرة".

ونقل البيان عن قائممقام السليمانية أوات محمد قوله إن "هؤلاء جميع الأطفال يأتون من خارج السليمانية، وإقليم كوردستان، ولا ينبغي السماح لهم بالإقامة في الفنادق".

وطالب قائممقام السليمانية أصحاب الفنادق بـ"المساعدة في القضاء على هذه الظاهرة حفاظاً على سلامة الجميع وحمايتهم"، مؤكدا أن "أي فندق يسمح للأسر التي تعمل مع أطفالها سيتم غلق الفندق في الحال".