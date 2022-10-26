سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية تؤشر زيادة بظاهرة أطفال التسول والبغاء وتتخذ إجراءات بحق فنادق تأويهم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-26T13:06:24+0000
السليمانية تؤشر زيادة بظاهرة أطفال التسول والبغاء وتتخذ إجراءات بحق فنادق تأويهم

شفق نيوز / أعلنت إدارة قائممقامية السليمانية، اليوم الأربعاء، إغلاق أي فندق يسمح للأطفال العاملين والمتسولين بالمبيت داخله، فيما بيّنت أن هذه الظاهرة ازدادت ويجب اتخاذ إجراءات لمكافحتها.

وقالت إدارة قائمقامية السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "عقد اجتماع بحضور منظمة حماية الطفل في كوردستان مع أصحاب الفنادق المحلية في السليمانية عرض فيه القوانين والارشادات كافة المتعلقة بحماية الطفل".

وأضاف البيان انه "تم تحذير أصحاب الفنادق بعدم السماح للأطفال وأسرهم بالبقاء في الفنادق دون وثائق رسمية"، مبيناً أن "مشكلة الأطفال العاملين والبغاء آخذة في الازدياد ويجب اتخاذ إجراءات جادة لمكافحة هذه الظاهرة غير المتحضرة".

ونقل البيان عن قائممقام السليمانية أوات محمد قوله إن "هؤلاء جميع الأطفال يأتون من خارج السليمانية، وإقليم كوردستان، ولا ينبغي السماح لهم بالإقامة في الفنادق".

وطالب قائممقام السليمانية أصحاب الفنادق بـ"المساعدة في القضاء على هذه الظاهرة حفاظاً على سلامة الجميع وحمايتهم"، مؤكدا أن "أي فندق يسمح للأسر التي تعمل مع أطفالها سيتم غلق الفندق في الحال".

related

مصرع عنصر واصابة ١٢ اخر من البيشمركة بحادث مروري بجمجمال السليمانية

Date: 2022-04-30 12:36:45
مصرع عنصر واصابة ١٢ اخر من البيشمركة بحادث مروري بجمجمال السليمانية

الديمقراطي الكوردستاني يصف الدعوة إلى اقلمة السليمانية بمحاولة للتجزئة

Date: 2021-01-09 16:02:41
الديمقراطي الكوردستاني يصف الدعوة إلى اقلمة السليمانية بمحاولة للتجزئة

كورونا.. السليمانية تصدر إجراءات العيد بينها منع دخول السياح

Date: 2020-07-27 15:34:36
كورونا.. السليمانية تصدر إجراءات العيد بينها منع دخول السياح

إقليم كوردستان يوجّه نداءً للعالم بعد إعادة امريكا لـ17 الف قطعة أثرية إلى العراق

Date: 2021-07-30 13:09:12
إقليم كوردستان يوجّه نداءً للعالم بعد إعادة امريكا لـ17 الف قطعة أثرية إلى العراق

"مليارات الدنانير" تضع مسؤولا محلياً خلف القضبان في السليمانية

Date: 2020-10-14 21:37:00
"مليارات الدنانير" تضع مسؤولا محلياً خلف القضبان في السليمانية

أزمة الوقود تطل برأسها في السليمانية وأصحاب السيارات هذه مطالبهم

Date: 2022-05-30 07:50:41
أزمة الوقود تطل برأسها في السليمانية وأصحاب السيارات هذه مطالبهم

اغتيال اعلامي في السليمانية

Date: 2019-10-16 22:16:50
اغتيال اعلامي في السليمانية

طائرات مسيرة تقصف مواقع أحزاب كوردية إيرانية معارضة في السليمانية

Date: 2022-09-28 07:42:25
طائرات مسيرة تقصف مواقع أحزاب كوردية إيرانية معارضة في السليمانية