السليمانية تؤشر تراجعاً بأسعار الدجاج

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مربي الدواجن في السليمانية، يوم الثلاثاء، تراجع أسعار الدجاج في أسواق المحافظة.

وقال رئيس الجمعية ناظم عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار الدجاج الآن تباع في الأسواق بـ(4.400) دينار وتباع في داخل حقول الدواجن بـ(4.200) دينار للكيلو غرام الواحد، بعدما كان سعر الكيلو غرام الواحد أكثر من (5.000) دينار".

وتوقع عبدالله "تراجع اسعار الدجاج أكثر في الأسبوع المقبل"، عازياً ذلك الى "الدخول في موسم تفقيس بيض الدجاج والذي سيمد السوق بكميات كبيرة من الدجاج".