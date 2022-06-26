السليمانية تؤشر انخفاضا ملحوظاً بتعاطي المخدرات والاتجار بها وتعلن أعداد المتهمين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش السليمانية، اليوم الأحد، اعتقال 240 متهماً بالتعاطي والاتجار بالمخدرات خلال الستة أشهر الماضية، مشيرة إلى أن هذه الإحصائية اقل بكثير عن العام الماضي.

وقال المتحدث باسم مديرية اسايش السليمانية المقدم ياسين سميع خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "التعاطي والاتجار بالمخدرات أصبح ظاهرة عالمية ولا يقتصر على منطقة دون اخرى"، مؤكداً ان "مواجهة مخاطرها والحد منها لا تكون من واجب القوات الامنية فحسب بل هي من واجبات الاسرة والمدرسة والإعلام ورجال الدين والمؤسسات الثقافية".

واضاف، ان "إقليم كوردستان لا يعد منطقة منتجة للمخدرات لكن يتم جلب المخدرات إليها".

وعن الاحصائيات الرسمية لمديرية اسايش السليمانية خلال الستة أشهر الاولى من العام الحالي، أعلن ياسين "اعتقال 240 متهماً بالتعاطي والاتجار بالمخدرات بأوامر قضائية".

واضاف ان "229 من المتهمين كان من الذكور و11 من الاناث، و67 منهم تم اعتقالهم بتهمة الاتجار و173 بتهمة التعاطي، مشيرا الى ان "الاحصائيات تشير الى أن هذا العام أقل بكثير من العام الماضي".

وكانت لجنة حقوق الإنسان في برلمان كوردستان قد قالت في وقت سابق في مؤتمر صحفي، إن معظم المعتقلين في سجني أربيل والسليماني هم من متعاطي المخدرات.

واشارت اللجنة الى "وجود عدد من المحتجزين هم ممن لديهم سوابق لسبعة مرات في مايخص تهم التعاطي للمخدرات وهذا يدلل على عدم اصلاح هؤلاء الاشخاص في السجون الاصلاحية ، وقيل إن بعضهم يخرج ويبدأ في تعاطي المخدرات مرة أخرى".

واختتمت اللجنة مؤتمرها باحصائية أعداد المتعاطين حيث بينت، إن 85٪ من المعتقلين في أربيل و 65٪ في السليمانية هم من متعاطي المخدرات.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بيوم 26 حزيران / يونيه يوما دوليا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات، بموجب القرار ‫‫42/112 المؤرخ 7 كانون الأول / ديسمبر 1987.

ويهدف هذا الاحتفال العالمي، الذي يدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.