السليمانية تؤشر "انتعاشاً" بالحركة السياحية خلال العيد: اكثر من 100 ألف دخلوا المدينة

شفق نيوز/ أكدت جمعية المطاعم والفنادق في محافظة السليمانية، يوم الأحد، انتعاش الحركة السياحية في السليمانية خلال عطلة عيد الاضحى.

وقال محمود توفيق مسؤول جمعية المطاعم والفنادق في السليمانية لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الحركة السياحية انتعشت في هذا العيد، ليتجاوز عدد السائحين الذين قصدوا الفنادق والمطاعم خلال عطلة عيد الاضحى أكثر من 100 ألف سائح".

واضاف ان "هناك فارقاً كبيراً بأعداد السائحين في هذا العيد مقارنة بالسنة الماضية أو بعيد الفطر، وذلك لعدة أسباب اهمها ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الوسط والجنوب وكذلك وجود العطلة الدراسية اضافة للتسهيلات التي منحتها الأجهزة الأمنية في السليمانية لدخول السائحين الى المحافظة".