السليمانية تؤشر استقراراً بأسعار السلع والمواد الغذائية رغم ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الرقابة التجارية في محافظة السليمانية، اليوم الخميس ، أن أسعار السلع و المواد غذائية لم ترتفع في السليمانية بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل العملة العراقية المحلية .

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن انخفاض قيمة الدينار العراقي لم يؤد إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اسواق السليمانية لأن المخازن لا تزال مليئة بالسلع والبضائع من تلك المواد وبالأسعار السابقة.

وأشار البيان إلى انه "بالإضافة إلى أن المستودعات مليئة بالمواد الغذائية التي تم شراؤها بأسعار أرخص من الآن ، يستمر توزيع الحصص الغذائية الشهرية ضمن البطاقة التموينية، ولهذا السبب لم ترتفع أسعار المواد الغذائية".