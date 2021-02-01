السليمانية.. تأسيس مشروع خيري طموح تقوده طالبات

شفق نيوز/ أعلنت عدد من الطالبات في كلية الطب بالسليمانية، يوم الاثنين، عن تأسيس مشروع خيري لدعم المرضى المحتاجين في المدينة.

وقالت افرودت كامل الطالبة في المرحلة الخامسة كلية الطب العام (مؤسسة المشروع)، إن "فكرة المشروع بدأت منذ اربعة اشهر حيث قدمت بعض من ملابسي القديمة للمحتاجين فلاحظت عدم الرضى على وجوههم ولم يكونوا فرحين بها بسبب اختلاف اذواقهم او لا تناسبهم ولا يستطيعون ان يلبسوها".

واضافت، "فكرت ان اجمع الملابس المستعملة (الفائضة عن الحاجة) فبدأ المشروع بـ300 قطعة ملابس وبدأت رحلة جمع الملابس من المتبرعين وبيعها للاخرين وجمع اموالها لدفع اجور الاطباء والفحوصات والادوية للفقراء المرضى".

واوضحت "اسسنا موقعا الكترونيا خاص (Buy and donate)للتبرع باسم (اشتري وتبرع)، وفيه رقم خاص عند تبرع الشخص بالملابس نذهب اليه ونستلم منهم".

وتابعت كامل، "الناس شجعونا كثيرا، انه عمل خيري ,اختيارنا للاشخاص المرضى يأتي بالسؤال في الازقة ومعرفة الشخص المستحق نذهب اليه ونقدم لهم المعونه الطبية "المشروع جديد"، استطعنا جمع مبلغ مليون دينار، قدمنا لحد الان لاربعة اشخاص مرضى ونواصل جهودنا اكثر لتقديم الخدمة الطبية لاكثر عدد من الاشخاص بالتعاون مع الاطباء".

وبينت "طموحنا ان ناسس منظمة خيرية بالمستقبل بعد تخرجنا من الجامعة وان نقدم خدمة انسانية للمحتاجين".