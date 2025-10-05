السليمانية.. تأجيل محاكمة شاسوار عبد الواحد إلى الشهر المقبل

السليمانية- شفق نيوز

أفادت مصادر قضائية مطلعة في السليمانية، يوم الأحد، بتأجيل جلسة محاكمة رئيس حركة الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، إلى الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن قرار التأجيل جاء ضمن الإجراءات القضائية الاعتيادية الخاصة بالقضية.

يُذكر أن محكمة السليمانية، كانت قد أصدرت في الثاني من أيلول/سبتمبر الماضي حكماً بالسجن لمدة خمسة أشهر بحق شاسوار عبد الواحد، على خلفية شكوى مقدمة من أحد أعضاء البرلمان السابقين عن حركة الجيل الجديد.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية قبل يومين عن إجراء مزاد علني، في تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم، لبيع 60 عقاراً تعود ملكيتها إلى شركة “جافي” التابعة لشاسوار عبد الواحد، وذلك بعد الدعاوى القضائية المقامة ضد الشركة خلال الفترة الماضية.