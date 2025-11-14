السليمانية توقّع مذكرة صداقة مع مدينة "يي وو" الصينية

شفق نيوز- السليمانية

شهدت مدينة "يي وو" في جمهورية الصين الشعبية مراسم توقيع مذكرة صداقة وتعاون مشترك مع محافظة السليمانية، وقعها وفد رسمي رفيع من السليمانية تلبية لدعوة من السلطات الصينية.

وبحسب بيان لمحافظ السليمانية هڤال أبو بكر، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جاء توقيع المذكرة خلال احتفال رسمي حضره مسؤولون في المدينة الصينية ومحافظون ورؤساء بلديات من دول مختلفة، فيما ترأس أبو بكر وفد السليمانية الذي ضم ممثلين عن المحافظة وجامعة السليمانية وغرفة التجارة والصناعة.

وأوضح البيان أن مدينة "يي وو" تُعد مركزاً عالمياً للتجارة والصناعة والمنتجات الصغيرة، وتستضيف سنوياً المعرض الدولي للمنتجات المستوردة، مبيناً أن مشاركة وفد السليمانية جاءت بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي مع واحدة من أبرز المدن الصناعية في الصين.

وذكر المحافظ في بيانه أن السليمانية -التي تحتفل هذا العام بمرور 241 عاماً على تأسيسها- تمتلك مكانة ثقافية واقتصادية تؤهلها لبناء شراكات واسعة على المستوى الدولي، لافتاً إلى أنها العاصمة الثقافية للعراق ومدينة الإبداع الأدبي وفق تصنيف اليونسكو، وتعمل على تطوير مجالات التعليم والثقافة والصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا.

وأشار أبو بكر إلى أن التجربة الصينية تمثل "نموذجاً ناجحاً في تحويل التحديات إلى فرص"، مؤكداً رغبة السليمانية في توسيع علاقاتها مع الصين من خلال مشاريع تنموية واستثمارية مشتركة، وتعزيز التبادل التجاري والأكاديمي والثقافي.

وختم البيان بأن مذكرة الصداقة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين، وستسهم في تقوية العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق وجمهورية الصين الشعبية، وبما يخدم التطور الاقتصادي والثقافي للطرفين.