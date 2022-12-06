السليمانية.. توقف نحو 1000 مشروع بسبب ظروف اقتصادية

شفق نيوز/ أعلن اتحاد المقاولين في السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن توقف نحو(1000) مشروع في السليمانية بسبب عدم صرف المستحقات المالية للمقاولين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد ميران كامل في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قرابة 1000 مشروع في محافظة السليمانية توقفت بسبب الازمة المالية التي حلت بالإقليم منذ أحداث عام (2014).

وشهد الإقليم منذ عام 2014 وضعا اقتصادياً صعباً بسبب الخلافات الاقتصادية مع بغداد ما اثر على صرف الحصص المالية الخاصة بالإقليم من الحكومة الاتحادية، فضلاً عن تكلفة مواجهة الحرب مع تنظيم (داعش) والتي كانت تمول أيضاً من حكومة الإقليم.

وأضاف كامل أن "الكثير من شركات المقاولات أعلنت إفلاسها بسبب الأموال التي اودعتها في مشاريع ضخمة لكن بسبب عدم صرف المنح التشغيلية لتلك الشركات لم تستطع الاستمرار في العمل".

واشار المتحدث إلى أن "عدم صرف المستحقات المالية بسبب الازمة المالية أو بسبب عدم وجود السيولة المالية في مصارف السليمانية كانت سببا كبيرا في إيقاف عجلة المشاريع في المحافظة"، موضحا أن "المقاولين كانوا أكثر تضرراً من تلك الأزمات والمشكلات التي مرت بها السليمانية منذ عام 2014".