السليمانية توقف بيع المواشي لباقي مناطق العراق للحد من ارتفاع أسعار اللحوم

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، أنها ستباشر وإعتباراً من شهر نيسان/أبريل المقبل بمنع بيع المواشي إلى مناطق ومدن وسط وجنوب العراق، مع تقديم التسهيلات لاستيراد الحيوانات في خطوة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وقالت القائممقامية في بيان اليوم، إنها عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء تمت فيه مناقشة آليات الحفاظ على التوازن بين المنتجات المحلية والمستوردة بما يحول دون ارتفاع أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية والداجنة مع سد متطلبات المواطنين وحاجة السوق في الوقت ذاته.

وأكد البيان على إيلاء المزيد من الاهتمام بالمنتجات المحلية، وبهذا الشأن تقرر ما يأتي:

اولا: في شهر نيسان/أبريل المقبل ومع الأخذ بنظر الاعتبار الجانب الصحي، تسهيل استيراد الحيوانات الحية، وخاصة الصغيرة منها.

ثانياً: ضمن إطار سد متطلبات المواطنين، والحد من ارتفاع الأسعار، تقرر منع بيع الحيوانات إلى محافظات وسط وجنوب العراق.

ثالثاً: تشكيل لجان فرعية في الأقضية والنواحي لمتابعة حقول الدواجن وإعادة تنظيمها تحت إشراف مديرية الزراعة.