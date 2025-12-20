السليمانية توقف احتفالات رأس السنة تضامناً مع ضحايا جمجمال وگرميان

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت محافظة السليمانية، يوم السبت، إيقاف جميع الاحتفالات الرسمية بمناسبة رأس السنة ضمن حدود المحافظة، تضامناً مع ضحايا الكارثة والحوادث المؤلمة التي شهدتها مناطق في قضاء جمجمال وإدارة گرميان.

وقال محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار إيقاف الاحتفالات جاء تعبيراً عن التضامن والمواساة مع الضحايا وذويهم، بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى وتكبّد خسائر كبيرة نتيجة تلك الحوادث".

وأضاف أن "محافظة السليمانية اتخذت جميع الإجراءات الإدارية والأمنية والخدمية اللازمة للتعامل مع تداعيات الأحداث"، مؤكداً أنه "لن يتم تنظيم أي مناسبة أو احتفال رسمي داخل حدود المحافظة خلال هذه الفترة".

وأشار البيان إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار احترام مشاعر المتضرّرين، والتأكيد على الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة".

وكانت مناطق عدة في قضاء جمجمال وإدارة گرميان، تعرّضت الأسبوع الماضي إلى سيول وأمطار غزيرة تسبّبت بعدد من الحوادث التي راح ضحيتها عدد من سكّان هذه المناطق.