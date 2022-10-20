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السليمانية توقع بسبعة إرهابين مطلوبين في بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-20T18:59:50+0000
السليمانية توقع بسبعة إرهابين مطلوبين في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) غرب محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اعتقال ٧ مطلوبين بتهم الارهاب من قبل السلطات الامنية العراقية. 

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمرارا لمساعي قوات اسايش غرب السليمانية من اجل ترسيخ الامن والاستقرار للمواطنين والقبض على الارهابيين، قامت خلال الأيام القليلة الماضية وبامر وإشراف مباشر مدير الاسايش في غرب السليمانية باعتقال سبعة ارهابيين وهم كل من (ز ع ع) و(ع س م) و(ف س م) و(م هـ م) و(م ع ج) و(م ن ع) و(ر ن ع) في حدود المديرية. 

ولفت البيان إلى أن هؤلاء المتهمين مطلوبون من قبل الحكومة العراقية على خلفية جرائم الإرهاب. 

وأضاف ان جميع المتهمين من القومية العربية وهم محتجزون الآن استنادا الى المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب بقرار من قاضي التحقيق.

 

 

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