السليمانية توقع "برتوكول عمل" مع التجارة اليونانية وتسعى لأن تكون المركز التجاري للعراق

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، عن توقيع بروتوكول عمل بين السليمانية وسالفنیك اليونانية على هامش زيارة وفد من السليمانية الى اليونان.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية سيروان محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "غرفة تجارة وصناعة السليمانية تسعى لتجعل محافظة السليمانية مركز العراق التجاري من خلال التعاون والعمل المشترك مع كبريات الشركات العالمية والمحلية والاستفادة من أكبر المخازن العملاقة الموجودة في السليمانية والتي أنجزت على مساحة 282 دونم ومؤلفة من 600 مخزن براد متنوع".

وأضاف، "نحن سعيدون بتوقيع بروتوكول عمل بين غرفة تجارة وصناعة السليمانية وغرفة تجارة وصناعة سالۆنیک اليونانية ونتعامل من أجل أن نطور من العمل الصناعي والتجاري في السليمانية".

وبين أن "سالفنيك ستفتتح خط بين السليمانية وسالفنيك وهذا بطلب منا وذلك لغرض تسهيل التبادل التجاري بين المنطقتين".