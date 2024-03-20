السليمانية توقد شعلة نوروز وتتأهب لاحتفالات ليلية واسعة (صور)

شفق نيوز/ وسط حضور جماهيري كبير، أوقدت مدينة السليمانية، يوم الأربعاء، شعلة نوروز على تلة مامه ياره، وشعلة "كاوا الحداد"، إيذاناً ببدءِ الإحتفالاتِ الشعبية بالعيد، في تقليدٍ سنوي يمثل تجدداً لدورةِ الحياة.

وفي إطار فعاليات أعياد نوروز، أقامت مدينة السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، احتفالية جماهيرية كبيرة على تله مامه ياره، تخللتها العديد من الفعاليات الفنية والثقافية.

وأعرب مواطنو السليمانية ومسؤولون محليون تجمعوا وسط إجرءاتٍ صحيةٍ مشددة، أعربوا عن أملهم بأن يكونَ هذا العام بداية َ خيرٍ وسلامٍ وإستقرارٍ للجميع.

وضمن الخطة العامة للاحتفال بعيد نوروز هذا العام ستكون في تمام الساعه السادسة احتفالية أخرى تنطلق في شارع سالم وستبدأ بوجبة إفطار جماعية لأكثر من 100 عامل نظافة، وبعدها ستوقد شعلة نوروز وستكون هناك أنشطة في الشارع مثل عروض السيارات القديمة وعروض الحرف اليدوية وعروض الدمى للأطفال.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.