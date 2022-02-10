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السليمانية توضح أسباب تقليل حصة المشتركين من الكهرباء

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-10T06:30:14+0000
السليمانية توضح أسباب تقليل حصة المشتركين من الكهرباء

شفق نيوز/ أوضحت المديرية العامة لتوزيع كهرباء محافظة السليمانية، يوم الخميس، أسباب تقليل حصص المشتركين إلى 30 امبير لكل عائلة خلال الفترة الماضية.

وقال مدير عام كهرباء السليمانية سالار حسام الدين، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه خلال الشهر الماضي وبسبب انخفاض درجات الحرارة إلى دون معدلاتها في المحافظة ونتيجة للضغط الحاصل على الطاقة الكهربائية خلال موجة البرد كانت ساعات التجهيز لا تتجاوز خمسة ساعات يومياً، لذا قررت مديرية كهرباء السليمانية تقليص كمية التجهيز من 40 امبير للعائلة الواحدة إلى 30 امبير وذلك بهدف زيادة ساعات التجهيز للمواطنين.

وأضاف أن ساعات التجهيز خلال الأيام المقبلة ستزداد إلى 10 ساعات يومية بسبب توجهنا إلى فصل الخريف واعتدال درجات الحرارة في هذا الفصل، مؤكداً أن ساعات التجهيز تقل فقط في فصل الشتاء وذلك بسبب كثرة الأحمال على الطاقة الكهربائية.

وأشار سالار إلى أن الاقليم ينتج قرابة 3700 kv من الطاقة الكهربائية، مؤكداً أنه في حال زيادة الإنتاج فستزداد ساعات التجهيز.

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