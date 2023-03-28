السليمانية توضح أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والفاصولياء

شفق نيوز/ أكد مدير الرقابة التجارية في محافظة السليمانية سوران عبد الغفور، يوم الثلاثاء، استقرار أغلب أسعار المواد الغذائية في الأسواق مقارنة بما قبل شهر رمضان، موضحاً في ذات الوقت أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.

وقال عبد الغفور لوكالة شفق نيوز، إن "اللجان الخاصة بمديرية الرقابة التجارية بدأت بمراقبة الأسواق قبل الدخول بشهر رمضان خلال قرابة اسبوعين، ولم تلحظ اي تغيير بالأسعار مقارنة بالفترة الماضية".

وحول سؤال مراسل وكالة شفق نيوز عن ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق مقارنة بالفترة الماضية بين مدير الرقابة التجارية ان "قلة الأغنام الموردة للإقليم هي السبب في هذا الارتفاع، فسابقا كنا نعتمد في استيراد الأغنام من سورية، لكن منذ فترة توقفت سورية عن إرسال الأغنام لنا بسبب الأوضاع الراهنة فيها، وكذلك كنا نعتمد على إيران والان إيران كذلك لن تصدر لنا الأغنام". وتابع "ما نعتمد عليه هو المحلي والذي يصل سعر كيلو غرام الواحد إلى قرابة (19) الف دينار على القصاب، إضافة إلى زيادة الطلب عليه في فترة النزهة الربيعية وشهر رمضان".

وعن أسعار الفاصولياء التي ارتفعت بصورة جنونية خلال اليومين الماضيين بين سوران ان "سعر كيس الفاصولياء ذا (20) كغم كان سابقا بـ(65) الف والان يباع بـ(85) الف دينار لدى التجار وهذا يعني انه ازداد بـ(20) الف دينار لكل كيس مايعني ان كيلو الغرام الواحد من الفاصوليا الان يكلف أصحاب المحال أكثر من (4000) دينار".