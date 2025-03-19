السليمانية.. توزيع 5000 سلة غذائية ومساعدات مالية للأسر الفقيرة

شفق نيوز/ اعلن اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، اليوم الاربعاء، عن توزيع 5000 سلة غذائية ومساعدات مالية على المحتاجين في المحافظة، وذلك في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وقال رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية سامان حسين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "تنفيذ المبادرة تم برعاية المستثمر الوطني مروان حاجي جمال، الذي تكفل بتوزيع 5000 سلة غذائية على العائلات ذات الدخل المحدود، ضمن جهود دعم الفئات المحتاجة في السليمانية وإقليم كوردستان".

و ثمّن رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، "جهود الخيرين في المدينة والإقليم لدعم الطبقات الفقيرة"، مشيرًا إلى "أهمية استمرار هذه المبادرات، خاصة مع تراجع مستويات دخل ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يجعلهم بحاجة إلى دعم أكبر".

وأضاف حسين، ان "هذا التوزيع يأتي في إطار مبادرات متواصلة لدعم الفئات الضعيفة في المجتمع، حيث تتزايد الدعوات لتعزيز المساعدات الإنسانية، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية التي تؤثر على ذوي الدخل المحدود".

وأشار الى ان "الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كوردستان تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، مع تراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، وقلت الرواتب الحكومية، مما دفع العديد من الجهات الخيرية ورجال الأعمال إلى إطلاق حملات لدعم هذه الفئات والتخفيف من معاناتها".