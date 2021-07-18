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السليمانية.. توزيع مساعدات مالية لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-18T11:39:55+0000
السليمانية.. توزيع مساعدات مالية لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة العيد

شفق نيوز/ اعلنت شركة "قيوان" للتجارة والاعلان، يوم الاحد، عن توزيع مساعدات مالية لذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية بمبلغ قدره 100 مليون دينار بمناسبة عيد الاضحى.

وحضر المبادرة ممثل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في اقليم كوردستان.

وقال دلير كمال مسؤول اعلام الشركة في مؤتمر صحفي عقد في مبنى الرعاية الاجتماعية بالسليمانية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "بمناسبة قرب عيد الاضحى المبارك بادرت شركة قيوان كعادتها بتقديم منح مالية تقدر ب100 مليون دينار لذوي الاحتياجات الخاصة المتمثلة ب 9 منظمات وجمعيات وتوزع من قبلهم لذوي الاحتياجات الخاصة المستحقين ,بالتعاون مع مديرية الرعاية الاجتماعية".

بدوره قال نهرو عبدالله مدير عام شؤون التنمية والرعاية الاجتماعية في السليمانية لوكالة شفق نيوز ، "نشكر القائمين على هذا العمل الانساني ,وندعو الشركات الاخرى بالمبادرة الى تقديم مساعدات لهذه الشريحة من المجتمع التي تحتاج الاهتمام والمساعدة من الجميع".

فيما قدم احمد يحيى رئيس جمعية "روز" للمكفوفين عبر وكالة شفق نيوز ، شكره "للمبادرة الخيرية للشركة عبر تقديم المساعدات لنا وخاصة في هذا الظرف بالذات الذي تعاني فيها شريحة الاحتياجات الخاصة في ايام الاعياد حتى تستطيع تلبية احتياجاتها ومتطلباتها".

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