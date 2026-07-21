السليمانية توزع 7 آلاف أسطوانة غاز يومياً وتؤكد كفاية الكميات

شفق نيوز- السليمانية

أكدت قائممقامية السليمانية، اليوم الثلاثاء، استقرار عمليات توزيع غاز الطبخ في المحافظة، مشيرة إلى أن الكميات الموزعة يومياً تتراوح بين 6 آلاف و7 آلاف أسطوانة، وهي كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال رئيس لجنة الغاز في قائممقامية السليمانية، عمر عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن توزيع أسطوانات الغاز يجري عبر نظام الكوبونات، مبيناً أن الكميات المتوفرة حالياً تغطي الطلب المحلي في المدينة بالكامل.

وأضاف عبد الله أن "ما بين 6 آلاف و7 آلاف أسطوانة تُوزع يومياً"، مؤكداً أن تجهيز المخابز والمطاعم بالغاز يتم بصورة منتظمة لضمان استمرار عملها وعدم تأثر الخدمات الأساسية.

ولفت إلى أن القائممقامية تواصل دعم الأزواج الجدد، موضحاً أن المواطنين الذين أبرموا عقود زواج حديثاً يمكنهم مراجعة الدائرة للحصول على أسطوانات الغاز وفق الآلية المعتمدة.

وعاودت أسعار أسطوانات الغاز في إقليم كوردستان تسجيل ارتفاع نسبي مؤخراً، بالتزامن مع تجدد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط واضطراب الإمدادات.

ويأتي هذا الاستقرار في التوزيع عقب إعلان وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية في الإقليم، الجمعة الماضي، عن اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد لتزويد الإقليم بالغاز المسال، في خطوة استباقية لتهدئة الأسواق واحتواء تداعيات تعليق الإنتاج في حقل غاز "كورمور".