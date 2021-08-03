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السليمانية توجه طلباً إلى حكومة الإقليم وبغداد بشأن ذكرى إبادة الإيزيديين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-03T08:02:01+0000
السليمانية توجه طلباً إلى حكومة الإقليم وبغداد بشأن ذكرى إبادة الإيزيديين

شفق نيوز/ نظمت محافظة السليمانية المتمثلة برئيس حكومتها المحلية هفال ابو بكر مع عدد من المسؤولين وقفة تضامنية بحلول الذكرى السابعة على اجتياح تنظيم داعش لقضاء سنجار وتشريد وقتل واغتصاب الآلاف من الكورد الإيزيديين.

وقال هفال ابو بكر في مؤتمر صحفي خلال الوقفة من أمام مبنى محافظة السليمانية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه اليوم تمر بنا ذكرى أليمة للشعب الإيزيدي ذكرى 3-8 التي حدثت فيه ابادة جماعية من قبل ارهابيي داعش في منطقة سنجار نقف احتراما للضحايا.

وطالب المحافظ بأن "يكون هذا اليوم يوم سلام وأمن وأن يكون هناك برنامج أمني بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية لتوفير الأمن وعدم تكرار ما حدث سابقا".

وعن والنازحين الايزيدين في محافظة السليمانية قال ابو بكر إن "الإيزيديين هم ضيوف هنا وليسوا نازحين ولا يسمى نازح في بلده ووطنه انهم حلو بنا ضيوفا وسيعودون مكرمين الى مناطقهم ان شاءوا ذلك، ولا نطلب ذلك منهم العودة,وهم تحت اشراف الحكومة العراقية والاقليم وتقدم لهم الخدمات كافة وتحت رعايتنا الكريمة".

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