السليمانية.. توافد واسع لسياح الوسط والجنوب لمصيف سرجنار بمناسبة العيد (صور)

شفق نيوز- السليمانية

شهد مصيف سرجنار في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إقبالاً كبيراً من السياح القادمين من محافظات الوسط والجنوب العراقي وذلك مناسبة عيد الأضحى، وسط أجواء طبيعية معتدلة رغم ارتفاع درجات الحرارة في باقي محافظات البلاد.

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، توافد مئات العائلات والزائرين إلى المصيف الذي يُعد من أبرز الوجهات السياحية في السليمانية، حيث امتلأت الحدائق والمقاهي والمرافق العامة بالزوار الباحثين عن الأجواء الباردة والطبيعة الخضراء.

وقال علي جاسم، وهو سائح قادم من العاصمة بغداد (وسط البلاد)، إن "السليمانية أصبحت الوجهة المفضلة للكثير من العائلات العراقية خلال الأعياد بسبب الأجواء الجميلة والاستقرار الأمني والطبيعة الساحرة".

وأضاف جاسم لوكالة شفق نيوز، أن "مصيف سرجنار يتميز بالهدوء والتنظيم، فضلاً عن الخدمات المتوفرة التي تشجع العائلات على قضاء عدة أيام في المدينة".

من جانبه، أوضح حسين كريم، وهو زائر من محافظة البصرة (أقصى جنوب البلاد)، أن "الفرق الكبير بدرجات الحرارة بين محافظات الجنوب والسليمانية دفع الكثير من العائلات إلى اختيار المدينة لقضاء عطلة العيد".

وأشار كريم خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الطبيعة في سرجنار والأماكن السياحية المحيطة بالسليمانية تمنح الزائر شعوراً بالراحة، إلى جانب حسن استقبال الأهالي للسياح".

بدورها، قالت أم محمد، وهي سائحة من محافظة ذي قار (جنوب البلاد)، إن "العيد في السليمانية له طابع مختلف بسبب الأجواء العائلية والمنتزهات الطبيعية المنتشرة في المدينة".

وأضافت السيدة لوكالة شفق نيوز، أن "الكثير من العائلات باتت تفضل زيارة إقليم كوردستان خلال المناسبات والأعياد، خاصة مع توفر الفنادق والمرافق السياحية المناسبة".

ويُعد مصيف سرجنار من أبرز المعالم السياحية في السليمانية، إذ يستقطب سنوياً آلاف الزوار من داخل العراق وخارجه، لما يتمتع به من طبيعة خضراء وأجواء معتدلة، خصوصاً خلال فصل الصيف والأعياد.