السليمانية تنفي تغيير قرارات حظر السيارات غير المسجلة

شفق نيوز/ نفت اللجنة الأمنية العليا في السليمانية، يوم الثلاثاء، الأخبار المتداولة بشأن تغيير قراراتها المتعلقة بحظر السيارات غير المسجلة.

وأكدت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض الأطراف نشرت أخبارًا مضللة تدعي حدوث تغييرات في قرار حظر السيارات غير المسجلة، أو أن القرار شمل جميع أنواع السيارات غير المسجلة، وهو ما نفته اللجنة بشكل قاطع،

وأكدت أن القرار ما زال ساريًا كما هو دون أي تعديل".

وأوضحت اللجنة أن "القرار تم اتخاذه بعد دراسة معمقة وبتنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية لضمان حماية النظام العام والحفاظ على أمن واستقرار مدينة السليمانية".

كما شددت على أن "الهدف الأساسي من القرار هو تعزيز السلوك الحضاري في المدينة والحفاظ على هدوئها بوصفها عاصمة الثقافة في الإقليم".

و انتشرت في الأيام الأخيرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بتغيير لجنة أمن السليمانية لقرارها بشأن السيارات غير المسجلة، مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين.

وأمس الإثنين، أعلنت اللجنة الأمنية العليا في السليمانية، عن حملة لضبط السيارات غير القانونية التي تدخل حدود المحافظة، مشددة على عدم السماح بدخول أي سيارة غير مرخصة تحت أي ظرف.