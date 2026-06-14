السليمانية تنفي استخدام مواد كيميائية لإنضاج المحاصيل: حملات تشويه

شفق نيوز- السليمانية

نفى مسؤولون في سوق الجملة (العلوة) بمحافظة السليمانية، يوم الأحد، الاتهامات المتداولة بشأن تدني جودة المحاصيل الزراعية المحلية بسبب استخدام مواد كيميائية، مؤكدين وجود جهات تسعى إلى الإضرار بالمنتج الوطني.

وخلال الأيام الماضية، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم تتحدث عن تراجع جودة المنتجات الزراعية المحلية نتيجة استخدام مواد كيميائية، الأمر الذي دفع القائمين على علوة السليمانية إلى عقد مؤتمر صحفي لتوضيح حقيقة تلك الادعاءات.

وقال رئيس نقابة علوة السليمانية، حاجي سروەر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك بعض الجهات التي تحاول إحجام المواطنين عن استهلاك المنتجات المحلية، ولا سيما البطيخ"، مبيناً أن "جودة المحاصيل المحلية هذا العام، وبالأخص البطيخ، أفضل من الأعوام السابقة".

ودعا سروەر وزارة الزراعة إلى متابعة والتحقق من صحة ما يتم تداوله من دعاية مضادة للمنتجات المحلية.

وأشار أيضاً إلى أن "ثمار التوت إذا تُركت عدة أيام بعد قطفها، فإنها لا تتعرض للأضرار بالشكل الذي جرى إظهاره في أحد مقاطع الفيديو المتداولة"، معتبراً أن "ما جرى تداوله يهدف إلى تشويه سمعة المنتج المحلي".

وأضاف أن "جودة المحاصيل المحلية هذا العام جيدة جداً بسبب الظروف المناخية الملائمة"، مؤكداً أن "المزارعين لا يستخدمون أي مواد كيميائية لمحاصيلهم، باستثناء السماد الحيواني".

من جانبه، قال المتحدث باسم علوة الخضار والفواكه في السليمانية، عەتا محمد، خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز إنهم يطالبون الجهات المعنية بالنزول إلى الميدان لمنع تكرار محاولات الإضرار بالمنتجات المحلية خلال مواسم نضوجها وعرقلة عمليات تسويقها وبيعها.

وأضاف محمد: "نطالب الحكومة بإنشاء مختبرات متخصصة عند المنافذ الحدودية للتأكد من سلامة وجودة المنتجات المستوردة"، داعياً في الوقت ذاته إلى "نقل المختبرات الموجودة داخل أسواق الجملة إلى الحقول والمشاريع الزراعية، بما يسهم في دعم المزارعين وتقديم المساعدة لهم".