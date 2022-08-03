السليمانية.. تنفيذ مشاريع بأكثر من 500 مليون دينار في مدينتين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البلديات والسياحة في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تخصيص اكثر من 500 مليون دينار لإقامة مشاريع خدمية في مدينتي جمجمال ودربنديخان بمحافظة السليمانية.

وقالت في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه سيتم إنفاق 100٪ من عائدات بيع الأرض على تنفيذ مشروع تمهيد عدة شوارع في حي رابرين في جمجمال بكلفة 233.876.000 دينار، مبينة أن هذا المشروع سيؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات في قضاء جمجمال وتسهيل حركة المرور لسكان الحي والسائقين.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ أربعة مشاريع خدمية في دربنديخان بتكلفة نحو 296 مليون دينار، حيث وافقت وزارة البلديات والسياحة، على تخصيص مبلغ 295،923،000 دينار لإنجاز أربعة مشاريع خدمية في قضاء دربنديخان ووفقاً لخطة العام 2022، مشيرة الى ان المشاريع تشمل تجديد ساحة الجمارك والشارع رقم 20، وكذلك تجديد طريق دربان زهلانو، وتجديد الجزرة الوسطية المركزية لشارع شهيدان، وتجديد ساحة مشتل في شارع شهيدان في دربنديخان.