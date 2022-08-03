سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية.. تنفيذ مشاريع بأكثر من 500 مليون دينار في مدينتين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-03T06:09:17+0000
السليمانية.. تنفيذ مشاريع بأكثر من 500 مليون دينار في مدينتين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البلديات والسياحة في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تخصيص اكثر من 500  مليون دينار لإقامة مشاريع خدمية في مدينتي جمجمال ودربنديخان بمحافظة السليمانية.

وقالت في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه سيتم إنفاق 100٪ من عائدات بيع الأرض على تنفيذ مشروع تمهيد عدة شوارع في حي رابرين في جمجمال بكلفة 233.876.000 دينار، مبينة أن هذا المشروع سيؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات في قضاء جمجمال وتسهيل حركة المرور لسكان الحي والسائقين.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ أربعة مشاريع خدمية في دربنديخان بتكلفة نحو 296 مليون دينار، حيث وافقت وزارة البلديات والسياحة، على تخصيص مبلغ 295،923،000 دينار لإنجاز أربعة مشاريع خدمية في قضاء دربنديخان ووفقاً لخطة العام 2022، مشيرة الى ان  المشاريع تشمل تجديد ساحة الجمارك والشارع رقم 20، وكذلك تجديد طريق دربان زهلانو، وتجديد الجزرة الوسطية المركزية لشارع شهيدان، وتجديد ساحة مشتل في شارع شهيدان في دربنديخان.

related

اسايش كوردستان يسرد ملابسات ما حصل في السليمانية.. ويعلن حصيلة الضحايا

Date: 2021-11-25 21:00:51
اسايش كوردستان يسرد ملابسات ما حصل في السليمانية.. ويعلن حصيلة الضحايا

صور.. بعد نصف قرن من العطاء.. طاحونة "زرگته" تواجه تحدياً جديداً

Date: 2021-02-07 20:28:55
صور.. بعد نصف قرن من العطاء.. طاحونة "زرگته" تواجه تحدياً جديداً

بعد 23 عاماً.. شرطة السليمانية تقبض على مدانين قتلا شخصاً وهربا لأوروبا

Date: 2019-10-23 15:59:05
بعد 23 عاماً.. شرطة السليمانية تقبض على مدانين قتلا شخصاً وهربا لأوروبا

اندلاع حريق في جبل يطل على مدينة السليمانية

Date: 2019-09-12 10:25:35
اندلاع حريق في جبل يطل على مدينة السليمانية

بعد الاصابة الخامسة.. مجلس السليمانية يبحث مكافحة كورونا

Date: 2020-03-03 08:08:09
بعد الاصابة الخامسة.. مجلس السليمانية يبحث مكافحة كورونا

صور من السليمانية.. طلبة جامعيون يطلقون حملة "للشعور بالمسؤولية"

Date: 2022-01-11 10:57:44
صور من السليمانية.. طلبة جامعيون يطلقون حملة "للشعور بالمسؤولية"

أول حملة تعقيم وتنظيف لمدينة كاملة في إقليم كوردستان

Date: 2020-03-11 15:10:27
أول حملة تعقيم وتنظيف لمدينة كاملة في إقليم كوردستان

السليمانية.. جثمان العلامة والمؤرخ الكوردي كمال مظهر يوارى الثرى في تلة سيوان

Date: 2021-03-24 13:43:22
السليمانية.. جثمان العلامة والمؤرخ الكوردي كمال مظهر يوارى الثرى في تلة سيوان