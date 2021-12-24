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السليمانية تنظم حملة واسعة لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-24T09:07:19+0000
السليمانية تنظم حملة واسعة لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في أربيل

شفق نيوز/ أشرفت إدارة قائمقامية السليمانية على حملة كبرى لمساعدة ضحايا لمتضرري الفيضانات في محافظة أربيل.

وقال قائممقام السليمانية آوات محمد في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن السليمانية تواجه مهاما وطنية كبيرة لمساعدة متضرري فيضانات اربيل مؤكدا ضرورة أن يسعى الجميع بجمع المساعدات للعوائل المتضررة.

وأعربت إدارة قضاء السليمانية عن شكره للأشخاص والأطراف التي تجمع المساعدات والدعم لمتضرري الفيضان في اربيل، داعياً الأطراف كافة للمشاركة بدعم العوائل التي تضررت من سيول وفيضانات اربيل.

واجتاحت يوم الجمعة الماضي (17 كانون الأول 2021)، فيضانات عارمة مناطق مختلفة في أربيل سبّبتها موجة أمطار غزيرة ضربت المدينة، ما أدّى الى وقوع خسائر بشرية وماديّة كبيرة.

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