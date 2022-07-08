السليمانية تنتظر 100 ألف سائح في العيد وتوقعات بدخول ستة ملايين لكوردستان (صور)

شفق نيوز / توقعت المديرية العامة للسياحة في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، قدوم أكثر من 100 ألف سائح إلى المحافظة، في وقت زار الإقليم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أكثر من ثلاثة ملايين سائح.

وبحسب هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان، فقد زار مدن الإقليم 3 ملايين و112 ألفاً و500 سائح في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وأكدت مديرية سياحة السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اتخاذ الإجراءات كافة لاستقبال السياح، خصوصا أن عطلة العيد تزامنت أيضًا مع عطلة المدرسية في العراق، ما يزيد عدد السياح خلال العطلتين".

بدورها، رجحت الهيئة العامة للسياحة في حكومة إقليم كوردستان، وصول أكثر من ستة ملايين سائح في عام 2022، 80٪ منهم يأتون من وسط وجنوب العراق".

وأشارت الهيئة، إلى "تشكيل لجان مؤلفة من الهيئة العامة للسياحة والمديريات العامة في المحافظات لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن الأسعار، من خلال الاتصال بهم عبر أرقام الهواتف"، في إشارة إلى معاقبة من لا يلتزم بالإرشادات.

وأوضحت أن "الفنادق كانت مليئة بالسياح، لكن الشيء الجيد هو أن المجموعات السياحية تواصل المغادرة وافساح المجال للمجموعات الأخرى، ففي إقليم كوردستان يوجد أكثر من 80 ألف سرير سياحي في الفنادق والموتيلات".