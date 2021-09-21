سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية تنتظر توزيع السلة الغذائية الثانية: ستسهم بتخفيف الأعباء

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-21T08:32:57+0000
السليمانية تنتظر توزيع السلة الغذائية الثانية: ستسهم بتخفيف الأعباء

شفق نيوز/ افادت دائرة التموين في محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توزيع مفردات السلة الغذائية الثانية على السكان.

وقال شوكت محمد مدير تموين محافظة السليمانية في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن السلة الغذائية التي اعتمدتها واقرتها وزارة التجارة الاتحادية ستصل الوجبة الثانية منها إلى مواطني محافظة السليمانية خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن توزيع السلة الغذائية شهريا سيسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية على كاهل الأسرة العراقية خصوصا ذوي الدخل المحدود.

وأضاف أن السلة الغذائية ستشمل سبع أو ثماني مواد غذائية، وستوزع عن طريق وكلاء للمواد الغذائية على المواطنين.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت نهاية شهر آب الماضي، استكمال التخصيصات للبطاقة التموينية للوجبة الأولى.

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون قد قال في حينها لوكالة شفق نيوز، وزارته استكملت الآن تخصيصات الوجبة الأولى وستقوم باستكمال التخصيصات للوجبات الأخرى". وتابع أن" الوزارة ستقوم بتجهيز الوجبات الثانية والثالثة من الحصة التموينية ومن المؤمل ان تصل مفردات السلة إلى الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة".

related

اربيل تشرع بتوزيع المستحقات المالية للفلاحين

Date: 2020-09-26 11:06:59
اربيل تشرع بتوزيع المستحقات المالية للفلاحين

توزيع مساعدات انسانية لمصابي شلل الدماغ في السليمانية

Date: 2020-12-24 12:49:16
توزيع مساعدات انسانية لمصابي شلل الدماغ في السليمانية

السليمانية تصدر قرارات بشأن مكافحة فيروس كورونا

Date: 2020-10-13 10:21:09
السليمانية تصدر قرارات بشأن مكافحة فيروس كورونا

السليمانية.. الإطاحة بأفراد عصابة استخدموا نساء للتحايل والسرقة

Date: 2020-09-29 13:54:24
السليمانية.. الإطاحة بأفراد عصابة استخدموا نساء للتحايل والسرقة

لأول مرة منذ تشييده.. الجامع الكبير في السليمانية "مغلق" بسبب كورونا

Date: 2020-03-08 16:50:47
لأول مرة منذ تشييده.. الجامع الكبير في السليمانية "مغلق" بسبب كورونا

ثلاث ضحايا بإرتفاع حصيلة تجدد الصدامات بين المحتجين والأمن في السليمانية

Date: 2020-12-08 12:24:38
ثلاث ضحايا بإرتفاع حصيلة تجدد الصدامات بين المحتجين والأمن في السليمانية

السليمانية تسجل أول إصابة بكورونا المتحور

Date: 2021-07-19 16:39:20
السليمانية تسجل أول إصابة بكورونا المتحور

مقتل عنصر امن بهجوم مسلح على مقر حركة التغيير في السليمانية

Date: 2019-06-11 10:23:42
مقتل عنصر امن بهجوم مسلح على مقر حركة التغيير في السليمانية