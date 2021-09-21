السليمانية تنتظر توزيع السلة الغذائية الثانية: ستسهم بتخفيف الأعباء

شفق نيوز/ افادت دائرة التموين في محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توزيع مفردات السلة الغذائية الثانية على السكان.

وقال شوكت محمد مدير تموين محافظة السليمانية في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن السلة الغذائية التي اعتمدتها واقرتها وزارة التجارة الاتحادية ستصل الوجبة الثانية منها إلى مواطني محافظة السليمانية خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن توزيع السلة الغذائية شهريا سيسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية على كاهل الأسرة العراقية خصوصا ذوي الدخل المحدود.

وأضاف أن السلة الغذائية ستشمل سبع أو ثماني مواد غذائية، وستوزع عن طريق وكلاء للمواد الغذائية على المواطنين.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت نهاية شهر آب الماضي، استكمال التخصيصات للبطاقة التموينية للوجبة الأولى.

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون قد قال في حينها لوكالة شفق نيوز، وزارته استكملت الآن تخصيصات الوجبة الأولى وستقوم باستكمال التخصيصات للوجبات الأخرى". وتابع أن" الوزارة ستقوم بتجهيز الوجبات الثانية والثالثة من الحصة التموينية ومن المؤمل ان تصل مفردات السلة إلى الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة".