السليمانية تنتج أربعة أضعاف الحاجة المحلية من الدجاج والأسعار تشهد استقرارا قبيل العيد

شفق نيوز/ اكد رئيس جمعية الدواجن في السليمانية اليوم الاحد، ان انتاج الدجاج الحلي في كوردستان يفوق اربع اضعاف الحاجة المحلية، مطالبا الحكومة بإنشاء مذبح حكومي متطور.

وقال ناظم عبد الله رئيس جمعية الدواجن في السليمانية في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، ان "اسعار الدجاج في الأسواق استقرت في هذه الأيام لكن على حساب أصحاب حقول الدواجن الذين يتكبدون خسائر مابين 400 الى 600 دينار عن كل كيلو غرام".

واضاف ان "اسعار الدجاجن الان تحدد وفقا لثلاثة فئات الاولى ذوي الأوزان أقل من كيلوغرامين والتي يتم تسويقها الى محافظات الوسط والجنوب تباع ب2200 للكيلو غرام الواحد بينما يباع الدجاج الذي يتراوح وزنه من 2 إلى 2250 غراما بحوالي 2400 دينار للكيلوغرام الواحد وهذا ما يتم تسويقه لمنطقة كرميان اما الفئة الاخيرة التي تتجاوز 3 كغم، فهي تباع بـ2600 دينار للكيلو غرام الواحد وهي الفئة التي تسوق لمحافظة السليمانية واربيل.

وأشار الى أن "الاقليم ينتج ما يحتاجه اكثر من اربعة اضعاف الحاجة المحلية ولغرض استقرار الاسعار وعدم تضرر اصحاب الدواجن يتطلب من حكومة الاقليم انشاء مذبح حكومي متطور وتقوم الحكومة بشراء كل الإنتاج المحلية وتقوم ببيع ما يكفي للحاجة المحلية وتصدير ما تبقى".

بدوره؛ بيّن سنكر صديق وهو صاحب محل بيع دجاج في السليمانية في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز ان "اسعار الدجاج هذا العام أفضل بكثير من الأعوام الماضية والاسعار في هذا العيد أفضل من الأسعار في عيد الفطر المبارك الذي وصل سعر كيلو غرام الواحد من الدجاج قرابة 5000 دينار للكيلو الواحد".

واوضح صدّيق؛ ان "سعر الكيلو الان في اسواق السليمانية هو 2900 دينار للكيلو غرام الواحد واقبال الناس جيد بالرغم من عدم تسليم الرواتب للكثير من الموظفين لغاية الان".