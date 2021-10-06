السليمانية.. تمويل حكومي لتنفيذ 13 مشروعاً في قطاع الكهرباء

شفق نيوز/ حصلت محافظة السليمانية على موافقة حكومة إقليم كوردستان لتمويل ١٣ مشروعا في قطاع الكهرباء، تتضمن مشاريع تكميلية وأخرى جديدة.

وحصلت وكالة شفق نيوز، ليوم الأربعاء، على مخاطبات رسمية تبين موافقة وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان على تنفيذ ١٣ مشروعا في السليمانية.

ووفق المخاطبات فإنه تم تخصيص مبالغ ضخمة على تنفيذ ١٣ مشروعا متنوعا في السليمانية، جزء منها مشاريع تكميلية وجزء منها مشاريع جديدة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشاريع من خلال مديرية توزيع كهرباء السليمانية وفي جميع مناطق السليمانية.