السليمانية.. تمور بنوعيات مختلفة تتنافس في السوق وبعضها يصل سعره لـ20 الفاً للكيلو الواحد (صور)

شفق نيوز / تعد التمور أهم ما تحرص عليه الأسرة العراقية على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، وفي السليمانية بإقليم كوردستان تتنافس عدد من أنواع التمور العراقية والعربية والإيرانية في أسواقها، ويصل سعر بعض الأنواع الى (20) ألف دينار للكيلو غرام الواحد، فيما يحل نوع عراقي بديلاً عن سكر الشاي ويعد موروثا تقليديا للمواطنين.

ويقول برهم رشيد وهو من أسرة توارثت العمل في بيع التمور المميزة في السليمانية لوكالة شفق نيوز إن "هناك أنواعاً عديدة من التمور التي تملأ الأسواق خلال شهر رمضان، كل حسب منشأها ومكان استيرادها، فهناك نحو 20 نوعا ونحن نعمل بالتمر العراقي والايراني والسعودي والفلسطيني".

ويضيف برهم أن "الاسعار تكون حسب المنشأ، فهي تتراوح بين الفين دينار إلى عشرين ألف دينار للكيلو غرام الواحد"، مبيناً أن "التمر العراقي الزهدي يكون سعره الفين دينار وبعضه بثلاثة الاف او أربعة خصوصا المجمد، اما (المكتوب) الايراني فسعره (6000) دينار ، و(البربن) العراقي فسعره يبدأ من (8000 إلى 14000) دينار، فيما يتربع التمر (العجوي) السعودي على صدارة الأسعار حيث يصل سعره إلى (20000) دينار للكيلو غرام الواحد .

وعن الأنواع المرغوبة لدى أهالي السليمانية في شهر رمضان فيؤكد برهم إن "التمر العراقي البرحي هو الأكثر طلبا ويله البربن والمكتوم الإيراني".

ويشير تاجر التمور إلى أنه "توجد في أسواق السليمانية قرابة (20) نوعاً من انواع التمور العراقية تتنوع اسعارها حسب نوعيتها".

اما عن ما يفضله الناس قبل وبعد شهر رمضان فيؤكد برهم أن "أهالي السليمانية يفضلون التمر الزهدي كبديل عن السكر مع الشاي كونه يحتوي على سكريات طبيعية ولا تؤثر على صحة المواطن وهي تعتبر جزءًا من التراث القديم لنا".