السليمانية تمهل المواطنين أربعة أشهر لنصب مقاييس الماء

شفق نيوز/ أبلغت مديرية ماء السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، مواطني المحافظة بالإسراع في نصب مقاييس استهلاك الماء في منازلهم، محددة شهر كانون الأول/ ديسمبر كموعد أخير.

وقال مدير ماء السليمانية، بختيار طاهر، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "وزارة البلديات قررت تحديد ٢٠ كانون الاول المقبل كآخر موعد لنصب مقاييس الماء الصافي في المنازل".

وبين انه "بعد هذا التاريخ سيتوجب على اصحاب الدور التي لم تنصب المقياس دفع مبلغ ٨٠ الف دينار شهرياً كأجور ماء".

واوضح طاهر ان "اي مواطن قام بنصب المقياس تستوفى منه قيمة الكمية المصروفة من المياه شهريا، شريطة أن يكون المقياس مسجلا في النظام الموجود في دائرة ماء المنطقة المتواجد فيها".