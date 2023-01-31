السليمانية تمنع أي نشاط يتعلق بـ"الجندر"

شفق نيوز/ أصدر مجلس محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بمنع جميع النشاطات المتعلقة بـ"الجندر" في حدود المحافظة.

وجاء في كتاب رسمي للمجلس مذيل بتوقيع نائب رئيسه برزان الشيخ محمد وموجه الى محافظ السليمانية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن يتم إبلاغ جميع الدوائر الحكومية بعدم القيام ومنع أي نوع من النشاطات المتعلقة بـ"الجندر" داخل مباني الدوائر"، مشيراً إلى أن "هذه النشاطات تتسبب بتهديد النسيج الاجتماعي وتعد خطرا على الشباب والأجيال الجديدة".

و"الجندر" بحسب أخصائيين نفسيين، يحدث عندما يولد الإنسان كمخلوق بيولوجي يكون جنسه مخالفة لرغبته.

وشهدت مسألة "الجندر" خلال الفترة الماضية جدلا واسعا في اقليم كوردستان وتصاعدت الأصوات المطالبة بمنع النشاطات المتعلقة بها.