السليمانية تمنع إعلانات السجائر الإلكترونية وتتخذ إجراءات صارمة لمن يبيعها للقاصرين

شفق نيوز/ أكدت إدارة قائممقام السليمانية، اليوم الخميس، أنه سيتم منع أي إعلان للسجائر الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام.

وقال قائممقام قضاء السليمانية اوات محمد خلال اجتماعه باللجان المشتركة الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن أي شخص يعلن عن السجائر الإلكترونية أو يبيعها للقاصرين دون سن 18 سنة سيواجه إجراءات قانونية صارمة.

وأضاف، أن اللجان المشتركة لن تخلق مشاكل لأصحاب المحال والتجار، لكن يجب عليهم القيام بأعمالها التجارية ضمن القوانين والتوجيهات المعمول بها.

كما اشار محمد الى أن بعض أصحاب المحال واماكن التسوق بغض النظر عن السن يبيعون السجائر الإلكترونية للأطفال، وهذا مخالف للقانون.

ووجه قائممقام السليمانية، في اجتماع مع اللجنة العليا، اللجان المشتركة على زيادة متابعتها ومنع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي وبيع السجائر الإلكترونية، وأي متجر أو سوق يبيع للأطفال تلك السجائر لابد أن يواجه بإجراءات قانونية صارمة.

من جهته قال ريكان جمال رئيس اللجان المشتركة " لقد أخذنا تعهدات قانونية من العديد من المناشئ وأصحاب رؤوس الأموال الذين أعلنوا عن السجائر الإلكترونية على الشبكات التواصل الاجتماعي بعدم تكرارها مرة أخرى ، وإلا فسيواجهون إجراءات قانونية صارمة من خلال المدعي العام.