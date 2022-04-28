السليمانية تمنح أول لوحة تسجيل للسيارات بالنظام والتصميم الجديدين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة السليمانية عن طباعة أول لوحة تسجيل للسيارات، بالنظام والتصميم الجديدين صباح اليوم الخميس وتركيبها على عجلة خصوصي.

وذكرت في بيان اليوم، انه من الآن وصاعداً سيتم اتباع هذا النظام الجديد وسيتم إصدار المزيد من التعليمات بعد عطلة عيد الفطر.

ووفقا للبيان فإن اللوحة الأولى بهذا التصميم والنظام الجديدين تم منحها لمواطن من سكنة محافظة كركوك.

وكانت مديرية مرور اربيل باقليم كوردستان قد باشرت، يوم الاثنين، بمنح لوحات السيارات وفق النظام الجديد.

و أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان تسعيرة منح اللوحات الجديدة الموحدة تبدأ من 20 الف دينار وتنتهي عند مليوني دينار عراقي.