سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية تمنح أول لوحة تسجيل للسيارات بالنظام والتصميم الجديدين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-28T08:35:13+0000
السليمانية تمنح أول لوحة تسجيل للسيارات بالنظام والتصميم الجديدين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة السليمانية عن طباعة أول لوحة تسجيل للسيارات، بالنظام والتصميم الجديدين صباح اليوم الخميس وتركيبها على عجلة خصوصي.

وذكرت في بيان اليوم، انه من الآن وصاعداً سيتم اتباع هذا النظام الجديد وسيتم إصدار المزيد من التعليمات بعد عطلة عيد الفطر.

ووفقا للبيان فإن اللوحة الأولى بهذا التصميم والنظام الجديدين تم منحها لمواطن من سكنة محافظة كركوك.

وكانت مديرية مرور اربيل باقليم كوردستان قد باشرت، يوم الاثنين، بمنح لوحات السيارات وفق النظام الجديد.

و أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان تسعيرة منح اللوحات الجديدة الموحدة تبدأ من 20 الف دينار وتنتهي عند مليوني دينار عراقي.

related

الطلبة يعاودون قطع الطرق في مدينة السليمانية

Date: 2021-12-08 10:33:44
الطلبة يعاودون قطع الطرق في مدينة السليمانية

ثلاث حالات وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

Date: 2020-06-19 13:38:45
ثلاث حالات وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

السليمانية.. العشرات يطالبون بإصدار عفو رئاسي عن صحفيين وناشطين

Date: 2021-06-28 16:28:02
السليمانية.. العشرات يطالبون بإصدار عفو رئاسي عن صحفيين وناشطين

السليمانية.. طلبة نازحون يعانون شحاً بالمستلزمات الدراسية والتربية تشكو نقص الكوادر

Date: 2021-01-07 10:16:50
السليمانية.. طلبة نازحون يعانون شحاً بالمستلزمات الدراسية والتربية تشكو نقص الكوادر

نيجيرفان بارزاني يستذكر تأسيس السليمانية ويصفها بـ"عاصمة ثقافة كوردستان"

Date: 2021-11-14 13:46:49
نيجيرفان بارزاني يستذكر تأسيس السليمانية ويصفها بـ"عاصمة ثقافة كوردستان"

تغير لون ماء الشرب في احياء بالسليمانية ودائرة تصدر تحذيرا للسكان

Date: 2019-09-06 20:25:28
تغير لون ماء الشرب في احياء بالسليمانية ودائرة تصدر تحذيرا للسكان

الكتب الدينية تتصدر لائحة المبيعات في معرض السليمانية الدولي الاول

Date: 2019-11-23 16:05:08
الكتب الدينية تتصدر لائحة المبيعات في معرض السليمانية الدولي الاول

سرقة آلاف الدولارات وعشرات ملايين الدنانير من تجاريٍٍّ عملة في السليمانية

Date: 2021-02-26 09:36:41
سرقة آلاف الدولارات وعشرات ملايين الدنانير من تجاريٍٍّ عملة في السليمانية