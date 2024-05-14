السليمانية تمنح أكثر من 85 رخصة استثمارية في قطاع الإسكان

شفق نيوز/ كشفت هيئة الاستثمار في محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء، عن منح أكثر من 85 اجازة استثمارية لإنشاء مجمعات سكنية تسهم في حل أزمة السكن في المحافظة.

وقال مدير عام الهيئة عزيز سعيد في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "الهيئة عملت خلال السنوات الماضية على تنفيذ نحو 90 ألف وحدة سكنية عن طريق الاستثمار، وما تم إنجازه نحو 60 ألف وحدة سكنية لغاية الآن".

وأضاف أنه "تم منح 86 رخصة استثمارية لإنشاء مجمعات سكنية في حدود محافظة السليمانية وما تم إنجازه لغاية الآن هو 50 مجمعا سكنيا ولغاية الان هناك 36 مجمعا سكنيا استثماريا قيد الإنجاز".

وعن حجم الاستثمارات المالية في تلك المشاريع أكد سعيد ان "نحو 22 مليار دينار كانت حجم الاستثمارات في تلك المشاريع"، مشيرا إلى أن "كل الرخص منحت لمستثمرين محليين وبنسبة 100٪".

وعن الدعم الحكومي لتلك المشاريع أشار مدير عام هيئة الاستثمار في محافظة السليمانية أن "الدعم اقتصر عن منح الرخص الاستثمارية وتقديم التسهيلات الممكنة لتنفيذ تلك المشاريع لما لها من أهمية بالغة في معالجة أزمة السكن في المحافظة".