السليمانية تلغي الاحتفالات الرسمية تضامنا مع ضحايا الفيضانات في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء إلغاء الاحتفالات الرسمية الخاصة بأعياد رأس السنة الميلادية تضامناً مع المتضررين وذوي ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال قائممقام السليمانية آوات محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن اللجنة الأمنية عقدت اجتماعاً بمشاركة الأجهزة الأمنية، والدوائر الخدمية كافة استعداداً لإستقبال رأس السنة الميلادية.

وأضاف أنه تضامنا مع ذوي ضحايا الفيضانات، والشهداء الذين سقطوا على يد الإرهاب قررت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية الغاء الاحتفالات الرسمية بأعياد رأس السنة الميلادية هذا العام.

وتابع المسؤول المحلي بالقول إنه ستكون هناك ازدحامات خلال الأيام المقبلة في المحافظة، وستمارس الأجهزة الأمنية دورها في الحفاظ على ممتلكات السكان وفق البرنامج المعد لها.