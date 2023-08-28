السليمانية.. تلاميذ الابتدائية يتجهزون بالكتب وآلاف الخريجين يتنافسون على 10 مقاعد وظيفية

شفق نيوز/ يتنافس منذ يومين، قرابة ثلاثة آلاف خريج على عشرة مقاعد وظيفية في دائرة عمل محافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وقال سامان ستار "أحد المتقدمين للوظيفة"، لمراسل وكالة شفق نيوز، "منذ يومين يتزاحم المئات من الخريجين في هذا الجو الحار أمام دائرة عمل السليمانية للحصول على استمارات التعيين".

وأضاف، "نأتي يوميا منذ الصباح الباكر للحصول على استمارة ترشيح للتعيين ضمن ملاكات دائرة عمل السليمانية، وكلاً حسب اختصاصه والدرجة الوظيفية المتاحة".

فيما بين نجم الدين عمر، لمراسل الوكالة، إن قرابة ثلاثة آلاف خريج يتنافسون على عشرة مقاعد وظيفية وهذا يدل على الحجم الكبير للبطالة في هذه المحافظة، كما يدل على أن خريجي السليمانية لايجدون فرص تناسبهم.

وأشار نجم الدين إلى أن هذه الدرجات الوظيفية القليلة جدا تندرج ضمن الدعاية الانتخابية المبكرة لبرلمان كوردستان، لكن على حساب الخريجين في السليمانية، مؤكدا ان الدرجات المتاحة ستكون لذوي ومعارف المسؤولين الحزبيين.

وطالب عمر، الجهات المسؤولة بتسهيل إجراءات الحصول على استمارة التعيين والتي تصل الى قرابة خمسة آلاف متقدم او اكثر اضافة الى زيادة المقاعد الوظيفية للعاطلين عن العمل في المحافظة.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن طريق الوزارات والمديريات العامة عن درجات وظيفية للخريجين في محافظات الإقليم، كان حصة دائرة العمل في السليمانية عشرة درجات وظيفية لخريجي الجامعات والمعاهد والاعداديات والابتدائية على أن يتراوح عمر المتقدم مابين 18 الى 40 عام.

إلى ذلك، شرعت مديرية تربية غرب السليمانية صباح اليوم الاثنين، بتوزيع الكتب المدرسية على اكثر من 100 ألف طالب وطالبة في أكثر من 250 مدرسة.

وقال ريزان دلير مسؤول مخازن تربية غرب السليمانية، لمراسل وكالة شفق نيوز، تم اليوم استلام 1025 ألف كتاب مدرسي، سيتم توزيعها اعتبارا من اليوم الاثنين 2023/8/25 ولغاية 2023/9/11 على 101 ألف طالب وطالبة موزعين على 259 مدرسة حكومية وأهلية ضمن حدود مديرية تربية غرب السليمانية.

واضاف ان الكتب المدرسية ستوزع للمراحل من الاولى ولغاية المرحلة السادسة للسنة الدراسية 2023-2024 كمعدل 55 مادة من أصل 60 مادة دراسية.

وبين ريزان أن الكتب المدرسية ستوزع بالمجان على طلبة المدارس الحكومية وتوزع ببدل مالي للمدارس الأهلية، وفقا للتسعيرة الحكومية الرسمية المرفقة مع كل كتاب.