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السليمانية: إتلاف 171 طنا من مواد (الاكسباير) وإغلاق 60 مكانا عاما في آب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-05T16:51:44+0000
السليمانية: إتلاف 171 طنا من مواد (الاكسباير) وإغلاق 60 مكانا عاما في آب

شفق نيوز/ أعلنت قائمقامية السليمانية، اليوم الاثنين، اتلاف 171 طناً من المواد الغذائية والبضائع منتهية الصلاحية في السليمانية الشهر الماضي وإغلاق 60 مكاناً عاماً.

وقالت قائمقامية السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المواطنين وأصحاب الأماكن العامة التزموا بالإرشادات في أغسطس / آب وانخفضت المخالفات وإغلاق الأماكن".

وبحسب احصائية ديوان قائمقامية السليمانية "فقد تم اغلاق 60 مكاناً عاماً وتم جباية 71 مليونا و 300 الف دينار كغرامات عن مخالفات في شهر آب الماضي وتم إغلاق عدد من محلات الحلاقة والفنادق وحمامات السباحة والمطاعم واماكن اخرى كما وقُدِّم 11 شخصاً إلى المحكمة لارتكابهم مخالفات".

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