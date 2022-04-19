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السليمانية.. إتلاف ثلاثة أطنان من التمور وإحالة صاحبها للقضاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-19T15:31:07+0000
السليمانية.. إتلاف ثلاثة أطنان من التمور وإحالة صاحبها للقضاء

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية السليمانية في اقليم كوردستان/ اليوم الثلاثاء، إتلاف كمية كبير من التمور العراقي معروضة في اسواق المدينة.

وقالت إدارة قائممقام السليمانية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللجان المختصة بمتابعة المواد الزراعية ضبطت ثلاثة اطنان من التمر العراقي في علوة السليمانية.

وأضاف البيان أن اللجان المختصة اخذت عينات من تلك التمور واجرت اختبارات صحية لها فاتضح عدم صلاحيتها للاستخدام البشري.

واشار البيان إلى أن جميع تلك الكمية من التمور اتلفت بأمر من اللجان الصحية، مؤكداً إحالة صاحب البضاعة التالفة للقضاء.

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