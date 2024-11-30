السليمانية تلاحق شركات الاسمنت المخالفة لتسببها بحوادث مرورية

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة بلدية السليمانية، يوم السبت، عن اتخاذها إجراءات قانونية صارمة ضد بعض شركات إنتاج الأسمنت، ولا سيما شركة "الخباطات المركزية"، بسبب عدم التزامها بالقواعد والأنظمة أثناء عمليات نقل الأسمنت.

وذكرت البلدية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الانتهاكات تشمل إسقاط كميات من الأسمنت على الطرق الرئيسية، مما يؤدي إلى تلويث الشوارع وتعطيل حركة المرور، بالإضافة إلى التسبب في حوادث مرورية تهدد سلامة المواطنين.

وأشارت البلدية إلى حادث وقع مساء يوم أمس في شارع بازرنجي ملك محمود، حيث أدى تساقط الأسمنت من إحدى شاحنات الشركات المخالفة إلى تعطيل حركة المرور ووقوع حادث مروري، وتم توثيق أرقام المركبات واسم الشركة، وأكدت البلدية أن الإجراءات القانونية اللازمة ستتخذ بحق المتسببين.

وأضافت البلدية أنها تواصل مراقبة هذه الشركات بشكل مستمر لضمان التزامها بالأنظمة، مشددة على أن أي خرق للقوانين سيواجه بعقوبات صارمة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وبيئة المدينة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تزايد الشكاوى من سكان السليمانية بشأن الانتهاكات المتكررة لبعض شركات إنتاج الأسمنت أثناء عمليات النقل، التي تؤدي إلى تلوث الطرق وإحداث ازدحامات مرورية.

كما تُسلط هذه الإجراءات الضوء على الجهود المستمرة للبلدية في تعزيز الرقابة وتحسين النظام المروري في المدينة.