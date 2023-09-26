السليمانية تكمل إجراءات افتتاح مكتب للبنك المركزي وتشكو بغداد وحكومة الإقليم

شفق نيوز/ أعلن النائب عن محافظة السليمانية في مجلس النواب العراقي بريار رشيد، اليوم الثلاثاء، عن إتمام الموافقات الخاصة بافتتاح مكتب للبنك المركزي العراقي في محافظة السليمانية لتسهيل الاجراءات المالية للمواطنين والتجار، فيما شكا من تأخير بمنح الضوء الأخضر لافتتاح المكتب، محملا بغداد وحكومة الإقليم المسؤولية.

وقال عضو مجلس النواب العراقي بريار رشيد خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز إن " كل الإجراءات الخاصة بافتتاح فرع لمصرف الرافدين في السليمانية استكملت وفقا للإجراءات القانونية، لكن مع الأسف الحكومة العراقية لم تمنح الأذن بعد بافتتاح الفرع"، مشيراً إلى أن "حكومة الإقليم هي الأخرى تتحمل جزءاً من المسؤولية كونها يتعين عليها ان يكون لها تنسيق أكثر مع الحكومة العراقية لاكمال الاجراءات الخاصة بالافتتاح بعد موافقة مدير عام مصرف الرافدين ووزارة المالية".

واضاف انه "فعلنا ما بوسعنا لشمول مواطني السليمانية بالامتيازات المالية كافة التي يمنحها البنك المركزي العراقي للمواطنين والتجار في باقي المحافظات العراقية من منح السلف والتسهيلات المالية للتجار والمستثمرين واستبدال العملة التالفة والمحروقة، وبدأنا بخطوات الحصول على موافقة افتتاح فرع للبنك المركزي العراقي في محافظة السليمانية".

وبين انه "بتاريخ 13 اب المنصرم تم تقديم طلب رسمي عن طريق اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي لمحافظ البنك المركزي العراقي لافتتاح الفرع، وبتاريخ 17 آب المنصرم تم استحصال الموافقة الشفهية من قبل المحافظ، وبتاريخ 22 آب تم إصدار امر رسمي بافتتاح مكتب للبنك المركزي العراقي في السليمانية".

وأوضح انه "الآن على حكومة الإقليم وحكومة السليمانية المحلية تسهيل الاجراءات كافة الخاصة بافتتاح المكتب في السليمانية"، مؤكدا أنه "قد تم تخصيص المكان للمكتب، ويوم امس تمت زيارة المكان واتضح انه مناسب".