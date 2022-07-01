السليمانية تكلف الاسايش والوحدات الادارية بضبط الأسلحة غير المرخصة

شفق نيوز/ أعلنت محافظ السليمانية، يوم الجمعة، إغلاق جميع المحال والأسواق التي تباع فيها الأسلحة من خلال مديرية اسايش المحافظة والوحدات الإدارية بالمناطق.

وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المشتركة مع القوات الأمنية ستقيم نقاط تفتيش داخل المدن وخارجها لضبط الأسلحة غير المرخصة.

وأضاف أنه اعتبارًا من يوم امس الخميس تقرر تكليف مديرية أسايش السليمانية والوحدات الإدارية بإغلاق جميع المحلات والأسواق التي تباع فيها الأسلحة وتعليق جميع التعاملات بالأسلحة.

وأضاف أنه سيتم الاستيلاء على أي سلاح غير قانوني في الأسواق وفي المؤسسات وأي مكان آخر على الفور وتكليف جميع الوحدات الإدارية والمكاتب ذات الصلة بالعمل اللازم.

وطالب ابو بكر من المواطنين التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان وجّه وزارة الداخلية بالعمل على إغلاق أماكن بيع السلاح ومصادرة غير المرخص منها، داعيا الى "تطهير" كوردستان من هذه الأسلحة ودعم القضاء في هذه المسألة.

وجاء ذلك بعد تزايد حوادث إطلاق النار في مدن إقليم كوردستان، كان أخرها مقتل أستاذين جامعيين على يد طالب سابق، في حادثة أثارت جدلاً واسعا.