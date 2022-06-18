السليمانية تكشف عن وفاة طفل ثانٍ بسبب الاسهال

شفق نيوز/ كشفت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن حالة وفاة ثانية لطفل بسبب الاسهال في المحافظة، مشيرة الى عدم مراجعته المستشفى المختص.

وفي وقت سابق اليوم، اعلنت ادارة مستشفى جمال احمد رشيد التخصصية للاطفال بمحافظة السليمانية، عن وفاة أول طفل بعد اصابته بالاسهال، قبل وصوله الى المستشفى.

وقال الدكتور بشدر عبدالله مدير مستشفى جمال رشيد التخصصية بامراض الاطفال في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن حالة وفاة كانت قد سجلت خلال الاسبوعين الماضيين اثر مضاعفات حالة الاسهال والقيء، ونتيجة تعاطيه الادوية العشبية غير المرخصة، مبينا أن هذا المرض في تزايد مستمر بسبب عدم الالتزام بالتوجيهات الطبية.

واضاف، أنه خلال العام الماضي تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال موجة الاسهال والقيء وبعضها كان بسبب تناول ادويبة عشبية.

وبين بشدر، أن الكثير من الادوية العشبية تمثل خطورة على حياة المواطنين خصوصا تلك التي تكون غير مرخصة وغير خاضعة للفحوصات العلمية كالتي توجد لدينا، بالرغم من ان العلم اثبت فعالية الدواء العشبي في علاج الكثير من الحالات المرضية لكن بشرط ان يكون الدواء خاضعاً للفحوصات العلمية.

وحذر بشدر، من بيع واعطاء الادوية العشبية غير المرخصة، وكذلك تلك التي لاتمنح اعتماداً على حالة المرض، محملا حكومة الاقليم المسؤولية لعدم متابعتها بجدية لظاهرة بيع الادوية العشبية غير المرخصة ومنحها بعيدا عن الحالة المرضية.

كما حمل نقابة الكوادر الصحية في كوردستان، مسؤولية عدم متابعة بعض الكوادر الصحية التي تقوم بمنح ادوية لبعض المصابين عن طريق وصفات طبية وعيادة صحية، وحمل أيضاً بعض الاطباء الذين يتدخلون في منح العلاجات والوصفات الطبية لبعض المرضى من الاطفال وهم غير مختصين.

واختتم الدكتور بشدر عبدالله حديثه بالطلب من اصحاب مهنة بيع وتصنيع الادوية العشبية اخضاع نتاجاتهم للفحوصات العلمية ومنحها بعد تشخص الحالة، مطالبا بالوقت نفسه المواطنين الالتزام بالتوجيهات الصحية ومراجعة المستشفى التخصصية في حال ورود اي عرض من اعراض المرض.

ونهاية ايار الماضي، اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن انتشار موجة من "الإسهال والقيء" بين السكان، بينهم 40٪ من الأطفال لأسباب مختلفة بينها الإصابة بجائحة كورونا، فيما قدمت مجموعة نصائح للوقاية منه.

وقدمت مديرية صحة السليمانية توصيات يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي "غلي الماء ، قبل استخدامه للشرب، وتخزين الطعام في الثلاجة، وغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها، وغسل يدي الاطفال بشكل متكرر ، خاصة بعد استخدام المرحاض، وتنظيف المراحيض والحمامات، وعدم استخدام المناشف والأكواب والملاعق بشكل مشترك، وتجنب تناول الطعام في الخارج ، وخاصة على العربات، وطهي اللحوم والأطعمة جيداً".