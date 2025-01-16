السليمانية.. تقرير يكشف عن هدر أراضٍ نادرة في شارزور لصالح جهات سياسية

شفق نيوز/ كشف تقرير صادر عن "مجلس الضغط"، أرسل إلى هيئة النزاهة في إقليم كوردستان، عن تورط جهات حزبية في هدر أراضٍ نادرة في منطقة شارزور، مبينا أن هذه الأراضي تم توزيعها لصالح شركات تابعة لأحزاب سياسية على حساب الموظفين والمواطنين.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على التقرير الذي أظهر، أن نحو 170 دونمًا من الأراضي النادرة في شارزور قد تم تخصيصها لثلاث شركات، في حين تم إنشاء سياج حول 50 دونمًا منها حتى الآن.

ويُبيّن التقرير أن "الأراضي النادرة في شارزور تم منحها لشركات حزبية دون مراعاة حقوق الموظفين الذين كان من المفترض أن يستفيدوا من هذه الأراضي".

وسلط التقرير، الضوء على غياب الشفافية في عملية التوزيع، عاداً هذا الإجراء تعديًا واضحًا على حقوق الفئات المستحقة، كما طالب الجهات الرقابية في الإقليم بالتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات لا تعكس فقط سوء الإدارة، بل تساهم في تعميق الشعور بعدم العدالة بين المواطنين في الإقليم.

وطالب التقرير الجهات الحكومية باتخاذ خطوات فورية لتصحيح هذه التجاوزات وضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.

وتعد شارزور واحدة من أهم المناطق الزراعية والسياحية في إقليم كوردستان، وتتميز بأراضيها الخصبة النادرة.

وفي السنوات الأخيرة، برزت انتقادات عديدة حول كيفية إدارة الموارد الطبيعية والأراضي في الإقليم، وسط اتهامات بفساد واستغلال النفوذ من قبل بعض الجهات الحزبية.