السليمانية تقرع ناقوس الخطر من تفشي وباء جديد بارتفاع نسبة الإصابة بالإسهال

شفق نيوز/ حذرّت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية، من تفشي وباء الكوليرا في المحافظة في حال عدم السيطرة على مرض الإسهال الذي بدأ يتضاعف بين السكان في الفترة الأخيرة، داعية منظمة الصحة العالمية إلى تقديم يد العون لها.

وقال مدير عام الصحة صباح هورامي في مؤتمر صحفي، إن هذا الموسوم هو موسوم تفشي مرض الكوليرا وقد وضعنا الخطط للسيطرة على هذا الوباء، وقد طلبنا من منظمة الصحة العالمية، والمنظمات الدولية تقديم يد العون في حماية المجتمع بعد انتشار الإسهال.

وأضاف أن الإحصائيات المتوفرة بين أيدينا مبعث للخوف والشعور بالخطر حيث ارتفعت نسبة الإصابة بمرض الإسهال إلى ثلاثة أضعاف.

وتابع هورامي ان مجموعة كبيرة من الأشخاص يعانون من مرض الاسهال ونحن متخوفون بأنه إذا لم تتم السيطرة على هذا المرض فإنه من المحتمل أن يتفشى على إثره مرض الكوليرا.