السليمانية تقرع ناقوس الخطر: مستشفى الأطفال على وشك الإغلاق

شفق نيوز/ حذرت إدارة مستشفى الأطفال التعليمي في محافظة السليمانية، باسم الدكتور جمال أحمد رشيد، يوم الثلاثاء، من أن المستشفى على وشك الإغلاق بسبب عدم دفع رواتب الأطباء والكوادر الصحية العاملين فيها.

وقال مدير المستشفى الدكتور بشدر عبدالله في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "للأسف المستشفى على وشك الإغلاق بسبب عدم صرف رواتب الأطباء والموظفين الصحيين والإداريين والتمريضيين".

وأضاف "نحن في إدارة المستشفى ندعم بشكل كامل الأطباء والموظفين الإداريين والصحيين والممرضين، وندعو الحكومة إلى دفع الرواتب في أسرع وقت ممكن".

وحث الدكتور عبدالله، المواطنين على مراعاة الظروف النفسية للأطباء والموظفين خلال مراجعاتهم للمستشفى حتى يتمكنوا من الاستمرار، حيث أن الشباب الأطباء والموظفين والممرضين ليس لديهم مصدر دخل سوى الرواتب.