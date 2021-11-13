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السليمانية تقرع ناقوس الخطر بمستشفياتها وتناشد صحة إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-13T07:11:29+0000
السليمانية تقرع ناقوس الخطر بمستشفياتها وتناشد صحة إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت مديرية صحة السليمانية، في إقليم كوردستان، يوم السبت، قرب نفاد الأدوية في مستشفيات المحافظة خلال الأسبوع الحالي، بسبب توقف وصول الدواء من قبل الشركة المتعاقدة.

وذكر مدير عام صحة السليمانية، صباح هورامي، في بيان ورد لوكالة  شفق نيوز، أن "كميات الدواء المخزونة في مخازن وصيدليات مستشفيات السليمانية، أوشكت على النفاد".

وأوضح هورامي، أن "ذلك يعود إلى توقف وصول الدواء من قبل الشركة المتعاقدة على تجهيز الدواء لمستشفيات السليمانية، بسبب عدم تسديد المبالغ المتفق عليها منذ فترة".

وأضاف أن "مديرية صحة المحافظة فاتحت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان وأخبرتها بالوضع الدوائي للمحافظة، وتعهدت الأخيرة بحل الأزمة بالاتفاق مع الشركة المجهزة".

وأشار هورامي، إلى أن عدم حل هذه المشكلة يمثل "تهديدا خطرا على حياة المواطنين، خصوصا أن السليمانية تمر بموسم تكثر فيه الأمراض وخصوصا الانتقالية".

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